Il primo fischio d'inizio è in programma per domenica 19 settembre. Il presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi: «Auspichiamo massima responsabilità ed unità d'intenti tra le componenti»

La presentazione in modalità online dei calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione, avvenuta questa mattina sul canale social ufficiale della LND Calabria, avvia ufficialmente la s.s. 2021/2022. Durante la diretta, il presidente Saverio Mirarchi, oltre a salutare ed a porgere il consueto in bocca al lupo a tutte le società partecipanti, ha anche approfondito quelli che sono gli adempimenti per le società in riferimento al Protocollo sanitario anti Covid da seguire ed ha, infine, ufficializzato le date della stagione sportiva.

Le dichiarazioni di Mirarchi

«Questa sarà senza alcun dubbio la stagione più importante dell'ultimo decennio, quella della vera ripartenza», così il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi a margine della presentazione dei calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione. «E' auspicabile massima responsabilità di tutte le parti coinvolte e grande unità d'intenti tra tutte le componenti, il rispetto del protocollo sanitario sarà la base per la stagione che, di fatto, ha ormai già preso il via. Ribadisco l'importanza del vaccino, sensibilizzare i protagonisti a questa soluzione è importante per garantire sicurezza e serenità nell'ambiente dilettantistico e per le famiglie a casa».

Il calendario del campionato di Eccellenza

Il calendario del campionato di Promozione A

Il calendario del campionato di Promozione B