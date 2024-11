Dalla Serie A alla Serie D, tornano in campo le calabresi. Due le partite sotto i riflettori. Ecco il programma completo

Sarà un altro intenso week end di calcio. Due le partite che interesseranno in modo particolare le calabresi. Una in Serie A, l’altra in serie D.

La Serie A

In massima serie infatti il Crotone sarà impegnato nella dura trasferta di Benevento, l’ultima della classe che però in questo girone di ritorno sta dando filo da torcere anche alle più grandi. Un match cruciale per la squadra di Zenga, dopo i punti persi nelle due precedenti partite. Una vittoria, significherebbe infatti un ulteriore distacco dalla zona retrocessione.



In Serie C, banco di prova per Dionigi

In Serie C, derby a parte, i riflettori saranno puntati maggiormente sul Catanzaro in piena crisi di risultati. I giallorossi, in trasferta affronteranno l’Akragas, fanalino di coda che in casa non vince dal 3 dicembre scorso contro la Reggina. Partita fondamentale soprattutto per mister Dionigi, con il posto in panchina sempre più traballante Avversario ostico anche per il Rende, che in casa affronterà il Fondi. Squadra in crisi e in cerca di punti per uscire dalla zona play-out.

L'attesissimo match Vibonese-Troina

Nel massimo torneo dilettanti, l’attesissimo scontro al vertice Vibonese-Troina. Non una ma la partita. I rossoblù, secondi, determinati a ritornare tra i professionisti, affronteranno a muso duro la capolista, attualmente a + 4. Per l’occasione, il Luigi Razza si vestirà ancora una volta di rossoblù. Tra le altre partite, Palmese-Cittanovese, Messina-Roccella e Isola Capo Rizzuto-Nocerina.