Si parte con Crotone-Atalanta. Poi domani spazio alle calabresi di Serie C e del massimo torneo dilettanti. Occhio alla sfida a distanza Vibonese-Troina

E’ il giorno di Gasperini a Crotone. All’Ezio Scida arriva l’Atalanta e nella città di Pitagora torna la Serie A. Tanti i ricordi legati all’allenatore di Grugliasco che in Calabria, sulla panchina rossoblu, ha conquistato la Serie B. L’attualità, però, impone di pensare al presente e quel bottino da tre punti che farebbe comodo tanto agli squali quanto alla “Dea”. Nessun dubbio tra le due formazioni. L’unico punto interrogativo è legato al tempo. Previste forti piogge su Crotone dove la Protezione Civile ha diramato un allerta meteo di livello arancione.

Non dovrebbero esserci problemi di questa natura domani sui campi di Serie C. Con il Rende fermo ai box riflettori punti su Catanzaro dove sbarca il Sicula Leonzio e Reggio dove invece arriverà il Francavilla. Due match che mettono sul piatto punti serenità formato gigante. Match di cartello per il Cosenza impegnato a Catania.

!banner!

Spettacolo ad esagoni previsto anche in Serie D. Nella 23esima giornata sfida incandescente tra Cittanovese e Vibonese con i rossoblu chiamati a non perdere terreno rispetto al Troina che davanti al suo pubblico affronterà il Palazzolo. A Nocera di scena la Palmese. gara in trasferta pure per il Roccella impegnato a Vallo Della Lucania, mentre l’Isola Capo Rizzuto ospiterà la Sancataldese.