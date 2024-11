Il Crotone vince contro il Sassuolo e fa un passo in avanti verso la salvezza. Cosenza e Rende festeggiano i play off, mentre tra i dilettanti è corsa alla salvezza

A mano, a mano, sì. Verso un altro miracolo. Zenga, soddisfatto dei suoi ragazzi, ci crede ma tiene i piedi per terra. Con la vittoria contro il Sassuolo per 4 a 1 grazie alle doppiette di Trotta, e del solito Simy il Crotone mette un'altra importante ipoteca sulla salvezza. Ora massima concentrazione per le ultime tre gare.

Serie C, festa play off per Cosenza e Rende

In Serie C, il Cosenza dilaga in trasferta contro la Virtus Francavilla. Un netto 5-1 che permette alla squadra di Braglia di festeggiare l'accesso matematico ai Playoff . Quinto posto consolidato in classifica grazie alla doppietta di Tutino e le reti Perez, Corsi e Okereke. Ennesima dimostrazione che lontano dal Marulla il Cosenza cambia completamente volto.

RENDE-FIDELIS ANDRIA 1-1

Con l'1-1 al Lorenzon contro la Fidelis Andria, Stacca il pass per gli spareggi anche il Rende. Un pari che di fatto accontenta entrambe le formazioni.

SICULA LEONZIO-REGGINA 1-1



Ormai salva, la Reggina contro la Sicula Leonzio, si accontenta dell'1-1. Comunque un Buon punto per gli amaranto.

!banner!

Serie D, corsa disperata verso la salvezza

Tra i dilettanti è corsa anche alla salvezza. La Cittanovese, con la salvezza in tasca da due giornate, si arrende all'Acireale per 3-0- Stesso risultato ottenuto a favore dalla Palmese contro il Palazzolo. I neroverdi conquistano così il quintultimo posto per gli spareggi play out, mentre il Roccella ferma sull'uno pari la Nocerina.