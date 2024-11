Buon test per giallorossi e rossoblù che si sono affrontati a Moccone. In vantaggio le Aquile con Vanderputte, pareggio con Spina dagli undici metri per la squadra di D'Agostino

Il primo derby calabrese della stagione 2021/2022 arriva in amichevole. A Moccone, in Sila, Catanzaro e Vibonese si sono affrontate, nel pomeriggio di oggi, in un allenamento congiunto. Test che è finito 1-1. A passare in vantaggio è il Catanzaro di mister Antonio Calabro, che al 19’ segna con Vandeputte.

Pareggio di Spina

Il pari della Vibonese arriva nel secondo tempo. Al 31’ la squadra di Gaetano D’Agostino conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri arriva il gol di Marco Spina che fissa i conti sul risultato finale di 1-1.

Gli undici iniziali

Catanzaro (3-5-2): Branduani, Martinelli, Fazio, Gatti; Rolando, Welbeck, Verna, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez. A disposizione: Mittica, Romagnoli, De Santis, Megna, Bayeye, Bearzotti, Tentardini, Risolo, Cristiano, Schimmenti, Cusumano

Vibonese (4-3-2-1): Marson; Mauceri, Vergara, Polidori, Ciotti; Cattaneo, Basso, Tumbarello; Spina, Grillo; Ngom. A disposizione: Mengoni, Mahrous, La Ragione, Falla, Leone, Staropoli, Parigi, Furci.