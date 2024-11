La decisione del sindaco dopo che è risultato contagiato un calciatore del Fuscaldo, squadra che ieri ha affrontato i giallorossi. In Eccellenza tamponi negativi per il Gallico Catona, ma partenza per Palmi ancora incerta

Il Covid-19 si sta abbattendo anche sul calcio dilettantistico calabrese. Ieri pomeriggio la decisione di rinviare la partita di serie D tra Rende e Cittanova in programma per oggi pomeriggio al “Lorenzon” di Rende, una decisione nata dalla positività di un calciatore del Gallico Catona, squadra di Eccellenza che in settimana aveva sostenuto un allenamento congiunto proprio contro il Cittanova.



Nel frattempo durante la nottata sono arrivati gli esiti dei settanta tamponi effettuati a giocatori, staff e persone vicine al Gallico Catona, i risultati hanno dato esito negativo. La squadra, però, non ha ancora avuto conferma da CR Calabria per la partenza in vista della gara in programma oggi pomeriggio a Palmi contro la Palmese.

Il coronavirus ha colpito anche un giocatore del Fuscaldo, squadra che milita nel girone A di Prima Categoria e che ieri era scesa in campo in casa dell’Amendolara. La positività del calciatore è stata diagnosticata poche ore dopo il match ed immediatamente il sindaco della cittadina jonica, in provincia di Cosenza, ha deciso di mettere in quarantena squadra e staff.

«Il sindaco Antonello Ciminelli – si legge in una nota - farà recapitare in queste ore le ordinanze di quarantena a tutti i calciatori dell'A.C. Amendolara, compreso lo staff tecnico, che ieri pomeriggio hanno affrontato, in casa, la compagine del Fuscaldo, per la prima giornata del campionato di Prima Categoria. Le ordinanze si rendono necessarie in quanto un calciatore del Fuscaldo, sceso in campo, è risultato positivo al Covid-19. Il sindaco Ciminelli appena avvisato dall'Asp di Cosenza ha attivato immediatamente il protocollo per quanto di sua competenza. I calciatori e lo staff dell'A.C. Amendolara sono già in isolamento in attesa di ricevere l'ordinanza».