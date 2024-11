L'incontro, in programma oggi alle 18.30, sarà moderato dal giornalista Maurizio Insardà, e vedrà tanti ospiti di eccezione come Pippo Caffo, il direttore generale giallorosso Morganti e il direttore sportivo rossoblù Del Vecchio

Calcio, giovani e Infrastrutture: si chiama così l'evento che si terrà quest'oggi a Taurianova e in programma alle ore 18:30 all'interno del Polo sociale di taurianovese.

Importanti e significative le tematiche che verranno affrontate e sviluppate da un parterre d'eccellenza con ospiti di alto profilo. Ma ecco appunto il programma.

Gli ospiti dell'evento

Si inizierà sul tardo pomeriggio dunque è con un focus ben preciso che non abbraccia solo il calcio giocato ma ingloba tematiche che non devono essere sottovalutate e che, in un certo senso, sono anche il perno su cui si poggia l'intero movimento calcistico: giovani e infrastrutture nel mondo del calcio.

L'incontro sarà moderato dal giornalista Maurizio Insardà il quale, appunto, si confronterà con figure di indiscusso rilievo e che hanno scritto, o stanno scrivendo, pagine importanti nel calcio professionistico calabrese. Parteciperanno infatti il direttore generale del Catanzaro Paolo Morganti, il direttore sportivo del Cosenza Gennaro Del Vecchio, il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna e il direttore generale della Reggina Giuseppe Praticò. E ancora, il parterre si arricchisce con presenze come quelle del Presidente della Vibonese Pippo Caffo, dell'ex dirigente amaranto Franco Iacopino e del giornalista Antonio Spina. A completare un quadro così importante ci pensano poi Francesco Cozza, attuale tecnico del Locri ed ex bandiera della Reggina, e il vice Presidente dell'Adise Gabriele Martino. L'evento, patrocinato dal Comune, vede anche la collaborazione dell'Associazione Culturale Edda con Taurianova capitale del libro 2024.