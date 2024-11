Lo staff tecnico della Gioiese del triplete, che vinse tutto in Eccellenza nella stagione 2022/2023, guiderà la rappresentativa regionale Giovane Calabria Under 19 di calcio. Il tecnico Graziano Nocera sarà affiancato dal preparatore atletico Mimmo Quattrone e dall’allenatore dei portieri Antonio La Serra. Così come accaduto anche nel passato campionato di Eccellenza a Cittanova.

«Con grande entusiasmo e spirito di appartenenza riparto per una nuova avventura – afferma Nocera - al mio fianco ci saranno i miei fidi collaboratori, che ringrazio per la fiducia riposta nella mia persona per il terzo anno consecutivo. Grazie al Presidente Saverio Mirarchi e al coordinatore Domenico Fiorino per aver pensato a me per la guida dei nostri giovani calciatori. A tutti coloro che operano all'interno del CR Calabria e a tutti gli staff auguro un grande in bocca al lupo».

Si riunisce un trio affiatato con un chiaro indirizzo: serietà, impegno e passione. Qualità che hanno fruttato sempre belle soddisfazioni. Il nuovo percorso condurrà al Torneo delle Regioni 2025, competizione in cui, l'anno scorso, la rappresentativa Under 19 raggiunse la finale laureandosi vice campione d’Italia. Gli stimoli di sicuro non mancheranno e il lavoro sarà tanto per forgiare i giovani atleti e portare in alto i colori della Calabria.

Gli altri tecnici incaricati a guidare le rappresentative regionali saranno: Francesco Corosiniti nuovo allenatore dell’Under 15, mentre per l’Under 17 e Femminile si è deciso di riconfermare il lavoro svolto da Roberto Mantuano e Francesco Ramunno.