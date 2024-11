La super sfida per la A la vince il Crotone. La squadra pitagorica batte il Pordenone, diretta concorrente, e mette una seria ipoteca sulla promozione nella massima serie.

A decidere il match, un gol di testa di Simy. Il Crotone, secondo in classifica, adesso ha 5 punti in più rispetto alla diretta inseguitrice, lo Spezia, che ha stasera ha scavalcato proprio il Pordenone grazie alla vittoria contro il Livorno, già retrocesso.

Per la squadra calabrese è il terzo successo consecutivo e il decimo risultato utile di fila.

La partita

Mister Stroppa deve rinunciare agli squalificati Marrone e Mustacchio e in difesa schiera Curado dal primo minuto, con Golemic al centro.

Nel primo tempo le due squadre non rischiano molto e si limitano a studiare l'avversario. Il primo sussulto è al 24', quando gli squali ci provano con Simy e, un minuto dopo, con Benali e Zanellato, il cui tiro passa vicino al palo.

Il Pordenone si rende pericoloso al 35’, con Candellone che conclude sull’esterno della rete. Al 45', l'azione che decide la partita: Molina guizza sulla sinistra e crossa al centro per Simy, che insacca di testa alle spalle di Bindi. Per il nigeriano è la 18esima rete in campionato. Il secondo tempo inizia con un Pordenone più combattivo, ma il Crotone continua a rendersi pericoloso dalle parti di Bindi.

Intorno al 60' gli ospiti si avvicinano al pareggio con il neo entrato Gavazzi, il cui diagonale termina fuori. I ragazzi di Stroppa, da quel momento in poi, entrano in controllo fino a sfiorare il raddoppio. Finisce 1-0. E ora la Serie A è un sogno a portata di mano.