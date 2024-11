Nella stagione attuale il club partenopeo prima di ieri sera non aveva mai perso in Serie A racimolando 13 successi e 2 pareggi ma le aquile calabresi hanno fatto ancora meglio

Il Catanzaro, anche senza scendere in campo, mette un altro tassello al puzzle che pian piano sta completando nella stagione 2022/23. Dopo aver stabilito il record di punti nel girone d’andata del campionato meridionale di Serie C, a seguito della sconfitta per 1 a 0 del Napoli a San Siro contro l’Inter maturata ieri sera, è l’unica squadra d’Italia - nelle serie professionistiche - a essere ancora imbattuta.

La squadra partenopea, prima della lunga pausa dovuta ai Mondiali in Qatar, in Serie A non aveva mai perso racimolando 13 successi e 2 pareggi, ma i giallorossi hanno fatto ancora meglio. Infatti il Catanzaro nelle 20 partite disputate fino ad ora nel girone C conta 17 vittorie e 3 pari, per un totale di 54 punti realizzati.

Le aquile calabresi torneranno in campo sabato 7 gennaio, alle 17.30, per il primo match del 2023: allo stadio Ceravolo incontreranno il Taranto. Una gara certo da non sottovalutare, anche se la formazione allenata da mister Vivarini ha tutte le carte in regola per vincere e aggiungere un altro tassello al puzzle che vuole completare il più presto possibile senza smarrire o lasciare pezzi per strada.