VIDEO | Il nuovo portiere dei lupi è stato il migliore in campo nel derby contro la Reggina. Un colpo parato a Denis per lui che non è nuovo in questo genere di imprese

Wladimiro Falcone è stato il primo nuovo acquisto per la stagione 2020/2021 del Cosenza di mister Occhiuzzi. Il portiere, arrivato in rossoblù dalla Sampdoria, è stato accolto a Cosenza quasi in sordina e con il compito di sostituire Pietro Perina, portiere che ha fatto bene con i “lupi”.

L'esordio contro l'Alessandria

Il primo impatto con i tifosi del Cosenza per Falcone è stato da urlo. Nella sua prima uscita con la maglia dei rossoblù, infatti, il portiere ex blucerchiato è stato protagonista di un vero e proprio show che ha deciso la qualificazione del Cosenza. Nel secondo turno di Coppa Italia contro l’Alessandria: 3 rigori su 4 parati.

Il rigore parato a Denis

Ma “superman Falcone” il meglio lo ha dato nel derby di campionato contro la Reggina. A Reggio Calabria è stato il migliore in campo ed ha contribuito allo 0-0 che i lupi hanno “conquistato” nonostante l’inferiorità numerica per lunghi tratti del match. Una serata da incorniciare con un calcio di rigore parato a German Denis e con tanti interventi che hanno salvato il risultato.

Il vizio di parare i rigori

Ma per chi non lo conoscesse ancora per Wladimiro Falcone parare rigori non è una novità: ne sanno qualcosa a Lucca. Nella finale play out di Lega Pro stagione 2018/19 tra Lucchese e Bisceglie grazie ai 3 rigori parati da Falcone i rossoneri si regalarono la salvezza. Ma tra le vittime illustro c'è anche il brasiliano Eder a cui parò un rigore nella sfida di Coppa Italia fra Sampdoria e Como. Era l'Agosto del 2014, e Wladimiro Falcone era in prestito ai lombardi, proprio dalla Samp.





Il nuovo portiere del lupi ha già esordito in serie A con la maglia della Sampdoria contro il Milan lo scorso 29 Luglio: sconfitta per 4-1 per i suoi blucerchiati ma nonostante tutto parate da numero 1, anche se lui sulle spalle preferisce il numero 30.