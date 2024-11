Si parte sabato con la sfida speciale di Walter Zenga ed il suo Crotone all’Inter. Domenica big match Lecce-Catanzaro e Cosenza-Siracusa. In D la Vibonese ha un alleato in più

Altro giro altra corsa. Il calcio non si ferma mai. E quello che è appena iniziato sarà un altro weekend del pallone tutto da vivere. Dalla Serie A alla Serie D. Si parte sabato con l’anticipo del massimo torneo nella “Scala” del calcio tra Inter e Crotone- Una partita speciale per l’uomo ragno Walter Zenga che in quello stadio, con quella maglia, ha scritto pagine importanti del club nerazzurro. Tra i padroni di casa non ci sarà Icardi. Un pensiero in meno per Ricci e compagni che dopo il pareggio beffa contro il Cagliari puntano a raccogliere punti anche a San Siro.

Sfida dal sapore di Serie A anche tra Lecce e Catanzaro con le aquile di Dionigi che domenica proveranno a fare lo sgambetto alla capolista. Sono d’alta classifica anche gli scontri in zona play-off tra Cosenza e Siracusa e Francavilla e Rende. Nel mezzo il match che vedrà protagonista la Reggina. Gli amaranto ospitano il Fondi con l’obiettivo di centrare il quarto risultato utile di fila.

Ne ha messi 16 positivi uno dietro l’altro la Vibonese che in Serie D continua la ricorsa al primo posto occupato dal Troina. Domenica i rossoblu che attendono l’Acireale, avranno un alleato in più: quel Roccella che al Ninetto Muscolo ospiterà proprio la capolista. Chiudono il quadro le sfide salvezza: Palmese-Portici e Palazzolo-Isola Capo Rizzuto con la Cittanovese che, invece, cercherà punti play-off contro l’Ercolanese.