Le parole di uno dei padri della scuola calcio vibonese, ospite per due volte al Viola Park: «L'intento è quello di diventare un punto di riferimento per tutti i giovani calabresi»

Continua a crescere non solo come qualità ma anche come prestigio la scuola calcio della Bulldog Vibo, ormai punto di riferimento del territorio vibonese (e non solo) per quel che riguarda il calcio giovanile e con i risultati sotto gli occhi di tutti, soprattutto dopo la stagione appena trascorsa e che ha portato anche la qualificazione ai prossimi campionati regionali. Insomma, un'organizzazione che racchiude dentro tutte le categorie giovanili più i campionati Elite, e nella maggior parte di esse il club nero-arancio sta primeggiando.

Sinergia con la Fiorentina

Vittorie non solo in campo ma anche fuori, in vista del prossimo futuro per consolidare maggiormente questa realtà, dal momento che la società vibonese nelle ultime settimane ha stretto sempre più contati con la Fiorentina, prestigioso club di Serie A e importante realtà per quel che riguarda il settore giovanile.



Stipulata infatti una collaborazione tecnica tra le due società, con gli incontri che ormai si susseguono a partire dallo scorso novembre e con la stessa Bulldog Boys che, nel periodo che va da novembre a oggi e con la partecipazione del direttore Paolo Blandino, del responsabile dell'area marketing Fabio Blandino e del delegato ai rapporti con i genitori Pasquale Vita, ha presenziato per due volte al Viola Park (uno dei centri sportivi più importanti d'Italia) per quel che riguarda i corsi di formazione. Tutto questo in virtù dei risultati che sta portando sul proprio territorio e per il numero sempre crescente di tesserati.

Gli impegni delle due società

Nuovi incontri potrebbero esserci tra le due parti già il prossimo 17 aprile, quando l'Under 15 e l'Under 16 della Fiorentina sarà presente a Catanzaro per giocare contro i pari età giallorossi. Nella settimana di Pasqua impegni anche per la Bulldog dal momento che parteciperà al torneo Sicily Cup con le categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Insomma, la sinergia tra la Bulldog Vibo e la cantera della Fiorentina sembra essere ben avviata e ciò conferma ancora una volta il forte legame che il presidente del club viola, Rocco Commisso, sia legato e affezionato alla propria terra, dando possibilità ai giovani calciatori calabresi di poter emergere.

La soddisfazione di Blandino

Grande soddisfazione da parte di Fabio Blandino tra i padri di questo progetto nero-arancio: «Si entra in punta di piedi in un altro mondo, quello dei professionisti. Adesso aumentano le responsabilità ma anche il prestigio e le occasioni sia formative che tecniche che offrirà il club viola. Il progetto di collaborazione tecnica al club del presidente Commisso, infatti, sarà sancito a breve e verrà calendarizzato per aprire ufficialmente la nuova stagione sportiva 2025/2026. Per la Bulldog Vibo sarà un esame di maturità e soprattutto un punto di un nuovo inizio». E ancora: «Si tinge così di viola il club vibonese, con l'intento di diventare un punto di riferimento per tutti i giovani calabresi ma soprattutto per i giovani della provincia di Vibo. Il progetto a "km vibonese" rimane la priorità».