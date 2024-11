Dalla Serie A alla Serie D tante formazioni di casa nostra chiamate a difendere la categoria. Già praticamente spacciato il Sersale nel massimo torneo dilettanti. Poche speranze per il Crotone in massima serie e per la Vibonese in Lega Pro. Più chance per Catanzaro e Reggina

Lotta salvezza senza precedenti in Calabria. Dalla Serie A alla Serie D è tutto un brivido lungo la schiena. Nel massimo torneo servirebbe un miracolo al Crotone per mantenere la categoria. Dodici partite alla fine, nove punti da recuperare a due palle al piede come Pescara e Palermo che rendono la strada ancora più tortuosa.

Il cammino in Serie C. Poco cambia in Lega Pro dove su quattro cugine calabresi tre rischiano di salutare il professionismo. Situazione complicatissima per la Vibonese a due passi dalla retrocessione diretta e a ben nove dalla salvezza. Con undici partite ancora da giocare l’aritmetica non condanna ma è improbabile immaginare i rossoblu fuori dalle paludi play-out. Pantano con cui attualmente devono fare i conti anche Catanzaro e Reggina. La loro situazione è meno grave rispetto ai monteleonesi ma non tranquillissima. Fondamentali le prossime tre partite che si chiuderanno con il derby del “Granillo” tra amaranto e rossoblu di Vibo.

Sersale spacciato. Situazione molto simile nel massimo torneo dilettanti dove la matricola Sersale è ormai vicinissima al ritorno in Eccellenza, il Castrovillari ad oggi sarebbe retrocesso per via del distacco superiore ai sette punti nei confronti della sestultima squadra. condizione che da regolamento condanna allo scivolamento anche la terzultima in graduatoria generale. Continua a sperare, invece il Roccella, che dopo il successo sul Pomigliano potrebbe aver ritrovato la spinta giusta per festeggiare la terza salvezza di fila.

Alessio Bompasso