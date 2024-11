Nasce un nuovo progetto sportivo nella provincia di Crotone basato sulla passione e sulla condivisione. Le dirigenze dell’Asd Cotronei 1994 e dell’Usd Caccurese si uniscono e danno vita all’Asd CotroneiCaccuri, che segnerà la partecipazione di un’unica squadra al massimo campionato regionale di calcio, l’Eccellenza.

Un eccellente progetto sportivo

«Riteniamo – si legge in una nota della nuova realtà calcistica - di aver messo in campo “un eccellente” progetto sportivo, ma al tempo stesso socio-culturale, per un intero territorio alla ricerca delle migliori condizioni di sviluppo. Abbandonando la sterile logica del “campanile” e sposando il superiore sentimento della “condivisione” abbiamo, senza nessun tentennamento e dubbio, deciso di unire le forze per assicurare alle nostre comunità un’idea progettuale di area vasta, che possa servire anche da esempio per la classe dirigente che agisce ed opera sul territorio».

«Le risorse termali, le centrali idroelettriche ed oggi, anche, il calcio – è scritto ancora nella nota - saranno gli elementi costituitivi del collante che rafforzerà l’esistente bellissimo rapporto tra le due comunità, ove i colori giallo-rosso vestiranno i sogni e le aspettative di traguardi maggiori e superiori. Sono bastati pochissimi incontri per convenire, stabilire, programmare un impegno comune che, oltre al calcio, nell’imminente futuro si tradurrà nell’ambiziosa idea di una polisportiva intercomunale, dapprima, e poi di un brand, per migliorare ed implementare l’offerta».

La presentazione dello staff e della squadra

«Includere e non escludere – conclude la nuova società - è la linea retta tracciata, aperti ad ogni contributo di idee, rivolgendo sin d’ora ad ogni cittadino, lavoratore, imprenditore, professionista e soprattutto ai nostri giovani, l’invito ad avvicinarsi e credere al nuovo ed ambizioso progetto. Atto costitutivo, nuovo statuto, logo, programma, dirigenti, ruoli e funzioni, saranno presentati alle due Amministrazioni Comunali alle quali si chiederà oltre la condivisione anche ogni ulteriore e necessario suggerimento ed indicazione, nella certezza della loro piena e totale disponibilità». Nei prossimi giorni la presentazione dello staff tecnico e della squadra.