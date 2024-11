Una domenica tra gioie e dolori per le formazioni calabresi. In Serie C, sorride solo un rinato Catanzaro. Nei dilettanti, invece, continua la corsa promozione della Vibonese

Domenica tra gioie e dolori. In Serie C, si rivede il Catanzaro. I giallorossi tornano da Monopoli con tre punti. A regalare la vittoria per 2-0 Onescu e Zanini. Arriva così la prima gioia per Pancaro, un successo che dopo il pari nel turno infrasettimanale ridà speranza e allontana il Catanzaro dalla zona rossa della classifica.

Rende-Trapani 0-1

Crollo totale invece del Rende, battuto in casa dal Trapani 1-0. Salgono così a cinque le partite senza vittoria dei biancorossi. È crisi?



Cosenza-Akragas 0-0

Passo falso del Cosenza, fermato in casa sullo 0-0 dall' Akragas, fanalino di coda. I rossoblù chiudono in dieci per l'espulsione di Trovato e lasciano il campo tra i fischi del pubblico.



Serie D, continua la corsa a tre

Tutt'altra musica in Serie D. La Vibonese archivia la pratica Ercolanese vincendo in rimonta 3-1 grazie alle reti di Silvestri, Allegretti e Sowe. Un successo che permette ai rossoblù di mantenere la vetta della classifica, seppur seguiti da Nocerina e Troina. Continua quindi la corsa a tre per la promozione.

Tra le altre calabresi, la Palmese vince il derby contro il Roccella, sconfitte invece Cittanovese e Isola Capo Rizzuto rispettivamente da Paceco e Acireale.