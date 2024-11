Raccoglie un punto solo il Catanzaro. Male il Crotone. Malissimo la Reggina

In serie B nuova sconfitta del Crotone sempre più fanalino di coda del torneo cadetto. Allo Scida si impone il Modena per 4-1. Va meglio al Catanzaro che raccoglie un punto a Messina. I giallorossi di Sanderra recuperano l'iniziale svantaggio segnato da Stefani su rigore. È' il difensore Rigione a segnare l'1-1 al 92esimo e regalare un punto ai suoi sul gong. Male la Vigor Lamezia ko di misura sul campo della Paganese. Malissimo la Reggina. Gli amaranto subiscono la quarta sconfitta di fila. Al Granillo passa il Benevento per 2-0.