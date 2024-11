Torna in campo la Serie A, dopo la domenica di stop forzato per la morte di Davide Astori. Il Crotone ospita la Sampdoria. Sfida da ex per Zenga, legato ai blucerchiati in passato. In Serie C, riflettori puntati sul Catanzaro dopo la rivoluzione societaria

Dopo una domenica surreale e una settimana altrettanto intensa, la Serie A torna in campo. Il Crotone ospita la Sampdoria, dunque, non una partita come le altre per Zenga, legato ai blucerchiati sia nella carriera da portiere che da allenatore. Non sarà una partita semplice a prescindere per i rossoblù, reduci da risultati che hanno fatto avvicinare nuovamente la zona retrocessione, così come spiega lo stesso allenatore in conferenza stampa.

Il programma di Serie C

Qui Catanzaro. In campo anche la Serie C. Per il Catanzaro si apre un’altra parentesi. Al Ceravolo arriva il Trapani e i giallorossi scenderanno in campo con il nuovo allenatore che già davanti al proprio pubblico dovrà dare risposte.

Qui Reggina. Le stesse che aspettano i tifosi della Reggina impegnata al Granillo contro il Monopoli. Amaranto chiamati ad uscire dalla crisi di risultati che dura ormai da troppo tempo.

Le cosentine. Trasferte per Cosenza e Rende rispettivamente contro Bisceglie e Paganese. I rossoblù giocheranno per vincere e dimenticare così la partita dell’andata di Coppa, i biancorossi invece per continuare a inseguire il sogno play off