VIDEO | Solo pareggi per gli amaranto e i lupi silani che mercoledì tornano in campo per il match di Coppa Italia

Una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte. È questo il bilancio delle società professionistiche calabresi. Soltanto la Vibonese è riuscita a raccogliere i tre punti nel recente fine settimana.

Fra le squadre impegnate negli anticipi di sabato, quella allenata da Galfano, grazie all’acuto del giovane difensore Mattei, classe 2000, lo scorso anno al Castrovillari, in Serie D, ha conquistato i tre punti sul campo della Cavese diretta dall’ex tecnico rossoblù, Giacomo Modica.





Serie B

Debutto nel segno della X per Reggina e Cosenza in Serie B. Amaranto in gol con il colpo di mercato estivo che risponde al nome di Jeremy Menez, subito a segno in casa della Salernitana.

Pareggio anche per il Cosenza contro la Virtus Entella, in un “San Vito – Marulla” rigorosamente a porte chiuse.

La stagione riprende così senza pubblico e a pieno ritmo, con vari impegni infrasettimanali. Mercoledì prossimo Reggina, Cosenza e Catanzaro tornano in campo per la Coppa Italia nazionale.

Si gioca il secondo turno. La Reggina ospiterà il Teramo al Granillo. Impegno casalingo anche per il Cosenza, che riceve l’Alessandria e trasferta a Verona, contro il Chievo, per il Catanzaro.

Il Crotone partirà direttamente dal terzo turno, in programma il 28 ottobre.