La Dda di Catanzaro ha avviato una indagine sui campionati di B, Lega Pro e Serie D. Tante le combine individuate: sarebbero coinvolte molte squadre calabresi, tra cui Catanzaro, Crotone, Vigor Lamezia, Montalto, Hinterreggio.

Frode in competizione sportiva, truffa, con l'aggravante mafiosa. Queste le accuse della Dda di Catanzaro, che ha disposto il fermo di 50 soggetti accusati di aver truccato partite di Serie B, Lega Pro e Serie D. L'operazione "Dirty soccer", coordinata dal sostituto procuratore Elio Romano, avrebbe individuato una cupola calabrese che avrebbe condizionato il calcio, principalmente il campionato diletttanti. A determinare i risultati, secondo l'accusa, la cosca Iannazzo di Lamezia Terme, che avrebbe imposto la vittoria del campionato del Neapolis, di cui Pietro Iannazzo è consulente di mercato. Nel mirino le partite di questa stagione, 2014-15, e anche alcune partite molto recenti. Coinvolte nell'inchiesta Catanzaro, Crotone, Vigor, Montalto e Hinterreggio.

Le indagini della Squadra Mobile di Catanzaro avrebbero accertato decine di combine di partite di calcio dei campionati in corso di Lega Pro e Lega D. L’inchiesta della Procura Antimafia di Catanzaro ha scoperto una rete di associati, fra calciatori, allenatori, presidenti e dirigenti sportivi, che coinvolgerebbe oltre 30 squadre.

Le squadre coinvolte a vario titolo sono il San Severo, l'Andria, il Neapolis, la Cremonese, la Puteolana, il Savona, l'Akragas, il Brindisi, L'Aquila,, la Torres, il Santaarcangelo, la Juve Stabia, il Pro Patria, il Monza, il Barletta, la Vigor Lamezia, il Sorrento, il Montalto, il Pisa, San Severo ed altre squadre, anche di serie B.



Tra le persone fermate c'è anche il direttore sportivo della Vigor Lamezia, Fabrizio Maglia.

Le regioni coinvolte sono Calabria, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Toscana, Liguria, Veneto e Lombardia.

NOMI:

1. CICCARONE Antonio, nato a Eboli (SA) l’11.10.1973 (Direttore Sportivo del Neapolis);

2. MOXEDANO Mario, nato a Napoli il 28.2.1954 (Presidente del Neapolis);

3. MOLINO Francesco, nato a Cosenza il 22.6.1980 (Direttore Sportivo del Comprensorio Montalto Uffugo);

4. PALERMO Antonio, nato a Cosenza il 7.3.1967 (Dirigente del Comprensorio Montalto Uffugo);

5. MOXEDANO Raffaele, nato a Napoli il 22.1.1985 (figlio di Mario e calciatore del Neapolis);

6. IZZO Pasquale, nato a Pozzuoli (NA) il 19.9.1982 (Calciatore della Puteolana);

7. MARZOCCHI Emanuele, nato a Napoli il 01.2.1984 (Calciatore della Puteolana);

8. ASTARITA Salvatore, nato a Cercola (NA) il 19.2.1983 (ex calciatore dell’Akragas);

9. DALENO Savino, nato a Barletta il 2.5.1975 (ex calciatore e consulente di mercato del Brindisi);

10. FLORA Antonio, nato a Bari il 24.12.1946 (Presidente del Brindisi);

11. FLORA Giorgio, nato a Gioia del Colle (BA) il 9.3.1982 (Vice Presidente del Brindisi);

12. MORISCO Vito, nato a Bari il 14.4.1970 (Direttore Generale del Brindisi);

13. DI NICOLA Ercole, nato ad Atri (TE) il 05.04.1977 (Direttore Sportivo de L’Aquila);

14. NUCIFORA Vincenzo, nato a Messina il 29.07.1945 (ex Direttore Sportivo della Torres);

15. DI LAURO Fabio, nato a Paola (CS) il 20.04.1975 (ex calciatore e imprenditore);

16. BRDANIN Aleksander, nato in Slovenia il 18.01.1981 (finanziatore dicombines);

17. MILOSAVLJEVIC Uros, nato in Slovenia il 13.07.1982 (finanziatore dicombines);

18. JOVICIC Milan, nato a Belgrado (Serbia) il 14.07.1972 (finanziatore dicombines);

19. CIARDI Daniele, nato a Montevarchi (AR) il 15.04.1974 (magazziniere del Santarcangelo calcio);

20. MALVISI Enrico, nato a Forlì il 22.05.1972 (Imprenditore, scommettitore);

21. GUIDONE Marco, nato a Monza il 17.05.1986 (calciatore Santarcangelo);

22. OBENG Francis, nato in Ghana il 7.2.1986 (calciatore Santarcangelo);

23. TRAORE’ Mohamed Lamine, nato in Guinea il 13.10.1991 (calciatore Santarcangelo);

24. RIDOLFI Giacomo, nato a Pesaro il 16.5.1994 (calciatore Santarcangelo).

25. ULIZIO Mauro, nato a Cagliari il 20.1.1967 (ex Direttore Generale del Monza calcio ed ex socio, occulto, e Direttore Generale “di fatto” del Pro Patria);

26. CARLUCCIO Massimiliano, nato a San Pietro Vernotico (BR) l’01.08.1981 (socio occulto e dirigente “di fatto” del Pro Patria);

27. SOLAZZO Marcello, nato a Campi Salentini (LE) il 03.08.1983 (uomo di fiducia di CARLUCCIO Massimiliano);

28. ULIZIO Andrea, nato a Cagliari il 06.05.1994 (figlio di Mauro, calciatore del San Marino ed ex del Pro Patria);

29. TIMOSENCO Ala, nata in Moldavia il 25.7.1974 (legata a Fabio DI LAURO e intermediaria/traduttrice con i serbi);

30. ARUCI Erikson, nato in Albania il 3.5.1990 (collaboratore di Fabio DI LAURO e legato ad Andrea ULIZIO);

31. GEROLINO Adolfo, nato ad Avellino il 11.4.1990 (ex calciatore del Pro Patria);

32. MELILLO Vincenzo, nato a Benevento il 22.8.1986 (calciatore del Pro Patria);

33. TOSI Marco, nato a Livorno il 12.2.1960 (ex allenatore del Pro Patria);

34. BENINI Stefano, nato a Cesenatico (FC) il 15.2.1980 (uomo di fiducia di CARLUCCIO);

35. SCARNÀ Alberto, nato a Cosenza il 19.6.1973 (Sovrintendente della Polizia di Stato e uomo di fiducia di Fabio DI LAURO);

36. PAGNIELLO Maurizio Antonio detto “Morris”, nato in Australia il 25.3.1977 (ex calciatore, ex Presidente del Trento 1921);

37. DAN Ioana Delia detta “Bianca”, nata in Romania il 17.2.1992 (interprete al servizio di ULIZIO Mauro);

38. PIETANZA Raffaele, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 13.3.1981 (uomo di fiducia di CARLUCCIO e SOLAZZO);

39. DE PALMA Diego, nato a Pago Veiano (BN) il 21.09.1975 (imprenditore, co-finanziatore dicombines e uomo di fiducia di Fabio DI LAURO);

40. POGGI Raffaele, nato a Riolo Terme (RA) il 14.06.1953 (co-finanziatore dicombines; uomo di fiducia di Enrico MALVISI);

41. NERJAKU Edmond, nato in Albania il 20.5.1973 (imprenditore, finanziatore di combines e scommettitore);

42. CALIFANO Gianni, nato a Pagani (SA) il 18.11.1971 (Direttore Sportivo del Monza);

43. CALIFANO Bruno, nato a Pagani (SA) il 21.09.1941 (padre di CALIFANO Gianni);

44. CENNI Massimo, nato a Rimini il 07.05.1977

45. CORDA Ninni, nato a Nuoro il 28.1.1974 (Allenatore del Barletta calcio)

46. MAGLIA Fabrizio, nato a Lamezia Terme (CZ) il 29.10.1967 (Direttore Sportivo della Vigor Lamezia);

47. BELLINI Felice, nato a Catanzaro il 19.8.1976 (ex direttore sportivo del Gudja United Malta e attuale dirigente responsabile marketing della Vigor Lamezia);

48. FARRUGIA Robert, nato a Malta il 25.3.1970; (finanziatore di combines);

49. FARRUGIA Adrian, nato a Malta il 20.9.1981; (finanziatore di combines);

50. LA FERLA Sebastiano, nato a Catanzaro il 24.4.1971 (uomo di fiducia di BELLINI Felice);