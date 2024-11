Serie A, C e D per due giorni di puro spettacolo come non si vedeva da tempo. Il Crotone sfida il Verona per la permanenza. In terza serie si riprende dopo un mese di stop e tra i dilettanti è bagarre Troina-Vibonese

Finalmente in campo. Tutti. Nessuno escluso. Serie A, Serie C e Serie D. Lo spettacolo ritorna. Un’abbuffata di calcio come non accadeva da tempo. Nel massimo campionato è sfida salvezza tra Verona e Crotone. Sul piatto punti caldissimi per la permanenza. Quella a cui punta il club rossoblu rivisto e corretto sul mercato con tanta qualità in più per mister Zenga.

Stop allo stop

Il weekend del pallone, però, si aprirà con la Serie C. Dopo un digiuno lungo quasi un mese sarà il Rende, tra le calabresi ad inaugurare questa seconda parte del torneo. in campo già stasera a Siracusa. Domenica spazio alle altre gare: Juve Stabia- Catanzaro, Reggina-Paganese ed il posticipo in notturna del “Marulla” tra Cosenza e Matera.

Troina, Vibonese e tutte le altre

E se in serie A e serie C si torna a ballare, in Serie D la bagarre non si è mai fermata. Anzi. Infuocata la sfida a distanza tra Troina e Vibonese con i rossoblu chiamati a recuperare 7 lunghezze. Al “Razza” sbarca il Gela. La squadra che sette giorni fa ha fermato la capolista. Chiudono il quadro le sfide salvezza: Ebolitana-Isola Capo Rizzuto, Palmese-Paceco, Roccella-Acireale e lo scontro di metà classifica tra Messina e Cittanovese.