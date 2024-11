Dalla sconfitta del Crotone in serie A, alla vittoria delle Vibonese in Serie D. Battuta la capolista al Luigi Razza e la vetta ora dista solo un punto

Una domenica bestiale per il calcio calabrese. Al tonfo in Serie A del Crotone, battuto dal Benevento 3-2, rispondono, in Serie C, Catanzaro e Rende.

Serie C, Akragas-Catanzaro 1-2

I giallorossi, seppur soffrendo portano a casa la vittoria in trasferta. Contro l’Akragas finisce 2-1. Un risultato importante per un miglior piazzamento in zona play-off. Crisi momentaneamente alle spalle. Al vantaggio del Catanzaro nel primo tempo grazie a Spighi su suggerimento di Letizia, risponde ad inizio ripresa l’Akragas con Mileto. A mettere in cassaforte l’intero bottino ci pensa il nuovo arrivato Corado, subentrato ad Infantino. Prova superata per Dionigi.

Rende-Fondi 3-0

Vittoria senza problemi invece per il Rende, steso 3-0 il Fondi grazie alle reti di Ricciardo nel primo quarto d’ora e Actis Goretta e Costa Ferreira nella ripresa. Un successo che permette ai biancorossi di sorpassare il Cosenza in classifica, in attesa del derby.

Serie D, Vibonese-Troina 2-1

In Serie D, importante successo della Vibonese contro il Troina, che si porta così a meno una lunghezza dalla vetta. In un "Luigi Razza" pieno, colorato di rossoblù, stesa la capolista per 2-1. Una vera e propria impresa quella della Vibonese, sotto di un gol nel primo tempo, ribalta la situazione nella ripresa grazie alla doppietta del solito bomber Allegretti. Continua quindi la ricorsa verso la promozione, il riscatto di un’intera città. Continua però anche la corsa della Nocerina grazie alla vittoria contro l’Isola Capo Rizzuto. Tra le altre, battuto il Roccella del Messina. A reti inviolate e tra le polemiche invece il derby Palmese-Cittanovese per un gol annullato ai giallorossi