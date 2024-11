Gli impegni delle Nazionali hanno fermato i campionati di Serie A e Serie B, ed in giro per il mondo

tra amichevoli, qualificazioni alle competizioni internazionali e Nations League, c’è anche un pizzico di Calabria.

La Reggina è rappresentata da Kyle Lafferty ed Enrico Delprato. Lafferty con gli amaranto indossa la maglia numero 18, nella sua nazionale spesso la 10. Il Commissario Tecnico della Nazionale dell'Irlanda del Nord, Ian Baraclough, ha convocato Lafferty per il triplo impegno di Qualificazioni agli Europei e Nations League. La Nazionale nordirlandese scenderà in campo giovedì 12, domenica 15 e mercoledì 18 novembre contro rispettivamente Slovacchia, Austria e Romania. Per gli amaranto un'altra soddisfazione arriva da Enrico Delprato, per lui la convocazione nella nazionale italiana Under 21 impegnata per la qualificazione agli europeri, oggi contro l’Islanda, domenica contro il Lussemburgo e mercoledì a Pisa con la Svezia.





Soddisfazioni anche per il Crotone, con due giocatori rossoblù inseriti nella lista dei convocati dal CT dell’U21, Paolo Nicolato: il difensore Giuseppe Cuomo ed il centrocampista Niccolò Zanellato.

Nicolato per queste gare non potrà contare su diversi giocatori, a causa dei blocchi sanitari delle ASL. Data la cancellazione degli impegni dell'Under 20, è stata creata una 'Under 21 B’, guidata da Alberto Bollini, che si allenerà a parte e avrà il compito di 'rifornire' l'Under 21 A in caso di emergenze. Nell’under 21 B è stato convocato il giovane portiere degli squali Gian Marco Crespi.





Nella nazionale della Polonia convocazione per l’esterno mancino dei pitagorici, Arkadiusz Reca. Il giocatore è già sceso in campo ieri negli ultimi 10 minuti del match amichevole che la sua nazionale ha vinto per 2-0 contro l’Ucraina. Ahmad Benali ha dovuto invece dare forfait alla sua Libia impegnata per le qualificazioni alla Coppa d’Africa: il centrocampista del Crotone è uscito malconcio dalla sfida contro il Torino. Un altro pizzico di Crotone è nell’Under 21 portoghese: Pedro Pereira fa parte infatti del gruppo che se la vedrà oggi contro la Bielorussia.





Il Cosenza non ha rappresentanti nelle nazionali ma l’unico calabrese doc convocato in Nazionale è figlio della provincia cosentina ed è Domenico Berardi da Bocchigliero: l’attaccante del Sassuolo è in ballottaggio con Moise Kean per un posto da titolare nella sfida di Nations League che gli azzurri giocheranno domenica al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia contro la Polonia.