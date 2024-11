Il club silano avrebbe richiesto al Parma il giovane estremo difensore Nicola Ravaglia

COSENZA - Fresco di tesseramento da parte del Parma, Nicola Ravaglia potrebbe già cambiare maglie: il portiere ex Vicenza e Cesena è richiesto in prestito dal Cosenza. Contatti in corso all'Ac Milano, quartiere generale meneghino del club ducale