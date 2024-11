L'ex attaccante del Catanzaro è pronto a tornare in Calabria dopo l'esperienza sui tre Colli. A breve la sua ufficializzazione

LAMEZIA TERME (CZ) - La Vigor Lamezia è pronta a far ritornare in Calabria, l'attaccante Antonio Montella. Una trattativa praticamente già chiusa. Manca solo l'ufficialità. Per il calciatore, che ha già all'attivo varie stagioni di Lega Pro e perfino due presenze in Serie A con la maglia del Messina, si tratta di un ritorno nella nostra regione dopo l'esperienza con la maglia del Catanzaro.