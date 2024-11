Appuntamenti da segnare in agenda e da non perdere. Gli ultimi giorni di calciomercato sono stati al centro di approfondimenti costanti del palinsesto televisivo di LaC Tv. Durante le giornate di ieri e oggi (30 e 31 agosto), i canali social del network di LaC (lacnews24.it, cosenzachannel.it, il vibonese.it e ilreggino.it) si sono arricchiti di dirette e notizie esclusive provenienti direttamente da Milano. Le ultime 48 ore, infuocate come da tradizione, sono state raccontate dall’Hotel Sheraton da Antonio Clausi e Antonio Alizzi, inviati sul posto per seguire i movimenti delle compagini calabresi.

Gli ultimi aggiornamenti

Martedì 31 agosto

Ore 20.00 - Chiusa la sessione estiva del calciomercato

Alle ore 20 si è chiusa ufficialmente la sessione estiva 2021 del calciomercato. Tutti i colpi delle squadre calabresi (e non solo) sono stati riportati dal nostro network che, per la prima volta, ha seguito da Milano le ultime due avvincenti giornate di calciomercato.

Ore 19.55- Tris di ufficialità per il Cosenza

Luca Pandolfi, proveniente dalla Società Sportiva Turris Calcio, Mario Šitum Mario, proveniente dalla Società Reggina 1914 e Eyango Steeve-Mike, proveniente dal Genoa sono stati ufficializzati dalla società rossoblù

Ore 19.45- Millico ad un passo dal Cosenza

Vincenzo Millico, promettente attaccante classe 2000 è vicino alla firma con il Cosenza

Ore 17.55- Oddei dal Sassuolo al Crotone

Il Crotone ha trovato il sostituto di Junior Messias, il classe 2001 Brian Oddei

Ore 17.29- Un ex Cosenza allo Spezia

Falcone, ex portiere del Cosenza, oggi di proprietà della Sampdoria, passa ufficialmente allo Spezia di Thiago Motta. Provedel si trasferisce in blucerchiato

Ore 17.23- Cosenza è ufficiale l'arrivo dall'Empoli di Roberto Pirrello

Il difensore, nato ad Alcamo (TP) il 30 maggio 1996, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo

Ore 15.57 - Cosenza, salta il trasferimento di Paganini

Il giocatore non ha dato il via libera, nonostante il Cosenza avesse trovato l’accordo con il diesse Trinchera.



Ore 14.50 - Cosenza, si stringe per Pirrello e Paganini

Pirello in arrivo dall'Empoli. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.

Ore 14.30 - Il Cosenza ritrova Palmiero

Ufficiale il ritorno in rossoblù del centrocampista. Arriva in prestito.

Ore 14.14 - Il Crotone prende Spina

Affare tra Vibonese e Crotone. Marco Spina passa ai pitagorici, ma resta in prestito al club del presidente Caffo. Operazione condotta dai ds Ursino e Condó

Ore 14.08 - Corsa a tre per Sueva del Cosenza

Imolese, Lucchese e Fermana per Gianluigi Sueva. L’attaccante italo-dominicano classe 2001 sta ricevendo da ieri offerte da tantissime squadre di Serie C

Ore 13.10 - Un centrocampista per il Cosenza

Palmiero ad un passo, il Cosenza conta di chiudere a breve.

Ore 12.50 - Cosenza e Reggina per Situm

La Reggina contribuisce all'ingaggio. A breve si chiude

Ore 12.20 - Cosenza: sfuma Riviere

La società di Guarascio fa un passo indietro. Troppo alte le richieste del Crotone

Ore 12.02 - Dialogo Lecce-Cosenza

Trinchera (ds Lecce) e Goretti (ds Cosenza) a colloquio per discutere del centrocampista Luca Paganini. Il giocatore potrebbe essere il prossimo movimento in ingresso del Cosenza

Ore 11.05 - Ufficiale Kristoffersen al Cosenza

Goretti incontra il procuratore di Situm per chiudere l’operazione. La Reggina apre al prestito. Ufficiale intanto Kristoffsen al Cosenza

Ore 10:39 - Novita Fc Lamezia Terme

Colazione di lavoro per il Lamezia Terme. Presenti Martino e Mazzei. Si chiude per Reginaldo e Sirignano

Ore 10:26 - Reggina: ecco Cortinovis

Il centrocampista offensivo, classe 2001, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito dall'Atalanta, fino al 30 giugno 2022

Operazione a sorpresa del Catanzaro. Il ds Pelliccioni sta chiudendo per il portiere Nocchi

Ore 02.15 - Messias passa dal Crotone al Milan

Come anticipato, il giocatore brasiliano raggiunge l'accordo con i rossoneri

Lunedì 30 agosto

Ore 23.50 - Il Milan ci prova con il Crotone per Messias

Milan, affondo per Messias. Programmato un incontro notturno con il Crotone. Maldini può portarlo a San Siro

Ore 22.00 - Corsa a tre per Luca Palmiero

Passi in avanti per il ritorno del centrocampista Luca Palmiero a Cosenza. Sul calciatore però sarà corsa a tre fino a domani

Ore 20.25 - Il Cosenza cerca Situm della Reggina

Dialogo aperto tra Cosenza e Reggina per il centrocampista offensivo amaranto Mario Situm. Si potrebbe chiudere a breve

Ore 20.00 - Doppio colpo per l'Fc Lamezia Terme

Si lavora per ingaggiare l’attaccante Reginaldo, svincolatosi dal Catania. Dalla Paganese, invece, arriva il difensore Sirignano.

Ore 19.50 - Anderson approda tra le fila rossoblu: contratto di un anno

Si è conclusa la trattativa con la Lazio: il difensore olandese sbarca nella città bruzia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022

Ore 18.00 - Diop alla Reggina: ufficiale.

Il giovane calciatore è stato scelto dal Dirigente Ennio Russo, e proverà ad attirare l’attenzione della prima squadra. Si tratta di un 2002 proveniente dall’Afronapoli

Ore 17.16 - Catanzaro movimento in uscita

Mittica ha rescisso questa mattina. Si accaserà al Rende in Serie D

Ore 16.36 - Riviere-Cosenza: arrivano conferme

L’agente Cheick Fall conferma la nostra indiscrezione. Così nella nostra diretta social: «Sì, il Cosenza vuole Riviere. Ne stiamo parlando. Ci stiamo provando. Tra poco è previsto l'incontro definitivo»

Ore 15.36 - Reggina, ufficiale Amione

É arrivata l’ufficialità: Bruno Amione è un nuovo giocatore della Reggina. Il difensore centrale classe 2002 arriva dall'Hellas Verona.

Ore 15.00 - Schimmenti piace alla Lucchese

Schimmenti, centrocampista centrale del Catanzaro, piace alla Lucchese

Ore 14.34 - Il Cosenza ci prova con Palmiero

Tentativo per Palmiero, ma il Como è più avanti. Si lavora per ridurre il gap e riportarlo in rossoblù

É il momento di rifocillarsi per poi rituffarsi nelle trattative. Goretti, Pizzimenti e De Poli del Cosenza, durante una pausa parlano con Tullio Tinti, procuratore di diversi giocatori ambiti in Serie B. Con lui anche l’ex esterno sinistro, oggi operatore di mercato, Castellini

Ore 13.10 - Trattative in uscita per la Reggina

Gli amaranto in questo momento sono concentrati a sfoltire la rosa. Il ds Taibi sta discutendo con Monopoli e Padova, società interessate rispettivamente a Marco Rossi e Adriano Montalto

Il braccio destro del ds rossobù Roberto Goretti, Marcello Pizzimenti, e il ds della Reggina Massimo Taibi discutono delle rispettive strategie (foto a destra). Non sono al momento in programma affari all’orizzonte

Ore 12.29 - Guarascio fa sul serio per Riviere Il Cosenza fa sul serio per Emmanuel Riviere. Passi in avanti concreti per il ritorno con i Lupi dell'attaccante attualmente al Crotone.

Arrivato in hotel a Milano il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi (foto a sinistra)

Ore 11.54 -Cosenza, in arrivo l’attaccante Kristoffersen dalla Salernitana

Colpo in ingresso per la società di Eugenio Guarascio. Il centravanti, classe 1997, è pronto ad aggregarsi alla rosa di mister Zaffaroni

Ore 11.46 - Kristoffersen verso il Cosenza

Il centravanti, classe 1997, Julian Kristoffersen è ad un passo dal vestire la maglia rossoblù del Cosenza. A breve dovrebbe concretizarsi il prestito dalla Salernitana

Ore 11.43 - Il Cosenza vuole un incontro per Riviere

La società di Eugenio Guarascio ha ufficialmente chiesto un incontro con il procuratore di Emmanuel Riviere per un probabile ritorno dell'attaccante al Cosenza.

Ore 11.26 - Richieste al Catanzaro

Curiale in uscita, Bayeye anche. Se dovessero essere ceduti, si potrebbe pensare di sostituirli con due giovane

Ore 10.56 - Il Catania alla ricerca di Sueva del Cosenza

Catania e Cosenza a colloquio (nella foto a destra) per Gianluigi Sueva. Gli etnei non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul ragazzo ma anche altre squadre di Serie C sono interessate all'attaccante del Cosenza.

Ore 10.49 - Junior Messias al centro del mercato

Tutto gira intorno alla cessione di Messias per il quale il Crotone cercherà di ottenere sei milioni. Rientrerà nel vortice degli esterni di A, che interessa anche Berardi e Orsolini, quindi anche Fiorentina e Bologna

Ore 10.16 - Vibonese: arrivato Luigi Condó

Arrivato in hotel a Milano il direttore sportivo della Vibonese Luigi Condò. Deve resistere agli assalti per il portiere Marson. C’è l’interesse, tra le altre, del Pescara.

Ore 10.06 - Montalto e Loiacono sono nel mirino del Padova

Arrivato in hotel a Milano il ds del Cosenza Roberto Goretti con il suo braccio destro Marcello Pizzimenti. Con i due anche il presidente dei lupi Eugenio Guarascio (nella foto a sinistra di spalle). I rossoblù saranno tra i più attivi del calciomercato: devono completare l'organico.

Ore 9.02 - Al Cosenza piacciono Bianchi e Ceter

Interesse per due attaccanti. Piacciono Bianchi del Genoa e Ceter del Cagliari. Il primo più facile del secondo, concorrenza rispettivamente di Vicenza e Ascoli.

Ore 9 - Reggina avvia trattative per Cortonovis e Amione

Dall’Hotel Sheraton di Milano, sede delle trattative, arrivano le prime indiscrezioni. In particolare ci sarebbero alcuni movimenti in ingresso per la Reggina. Oggi per gli amaranto potrebbe essere il giorno di Alessandro Cortinovis, centrocampista 20enne e grande talento dell'Atalanta, e Bruno Amione, difensore centrale classe 2002 dell'Hellas Verona.

