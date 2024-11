Il Crotone attende la decisione sul Chievo ma blocca alcuni giocatori. Il Cosenza punta a Berretta per l’attacco. In terza serie scatenata la Reggina e la Vibonese vuole Laaribi

Perfezionate le iscrizioni ai propri campionato le formazioni calabresi alzano i giri del motore sui tavoli del calciomercato. In Serie B trattative ufficialmente bloccate per il Crotone calcio che attende di capire se davvero ci siano possibilità di rientrare in Serie A dalla finestra. A fare la differenza saranno le decisioni adottate sul Chievo. Nel frattempo confermato Simic in difesa e messo nel mirino Bifulco per l’attacco. Mentre a centrocampo potrebbe arrivare Crecco dalla Lazio. Punta al colpo ad effetto in avanti il Cosenza che avrebbe attenzionato Giacomo Berretta, ex Foggia.

In Serie C si muove la Reggina che, dopo aver blindato per tre anni il difensore classe ’98 Ciavattini, vorrebbe riportare in riva allo Stretto l’attaccante del 1990, Alessio Viola. Il Catanzaro calcio potrebbe inaugurare la lunga lista dei nuovi tasselli con il portiere Golubovic, con il quale ci sarebbe già un accordo. Contestualmente il club giallorosso, su input del tecnico Auteri, avrebbe girato i riflettori su Lorenzo Di Livio, di proprietà della Roma, con una breve parentesi a Reggio.

La Vibonese vorrebbe in prestito dal Crotone il portiere Viscovo che però sarebbe seguito anche dal Rende. La chiave di volta per sbloccare la trattativa potrebbe rispondere al nome di Mohamed Laaribi che la Vibonese avrebbe messo in cima alla lista dei desideri in mezzo al campo.