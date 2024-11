Sarà addio tra Andrea Fulignati e il Catanzaro. Il portiere che tanto bene ha fatto nelle ultime due stagioni in giallorosso è ormai ad un passo dalla Cremonese. Dopo il lungo corteggiamento nel calciomercato invernale, sta per concretizzarsi il suo passaggio alla squadra lombarda.

Al Catanzaro andrà una cifra intorno ad 1 milione e mezzo di euro. Un’altra importante plusvalenza che sarà messa a segno dalla società del patron Noto dopo quelle di Bayeye e Katseris negli anni passati, ma anche quella che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni relativamente a Jari Vandeputte, diretto alla Salernitana.

Sarà rivoluzione totale dunque, perché dopo gli addii in dirigenza di Foresti e Magalini, quello di Vivarini in panchina, continua anche in campo il ricambio degli uomini che hanno riportato dopo 18 anni il Catanzaro in Serie B.