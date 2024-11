Smaltito l’addio dell'allenatore abruzzese, la società di Floriano Noto si è messa subito a lavoro per regalare alla tifoseria il successore: l’ex Modena in pole

Dopo l’addio con Vincenzo Vivarini, il Catanzaro prosegue la ricerca del nuovo allenatore. Scala posizioni Paolo Bianco. La società giallorossa è in contatto continuo con l’ex tecnico del Modena. Primi approcci già nei giorni scorsi, con la forte conoscenza tra il ds Ciro Polito e l’allenatore che potrebbero fare la differenza e spingerlo verso il traguardo.

Le parti dialogano in queste ore e si lavora ad una prima bozza di accordo di un anno di contratto più un altro di opzione legato ad obiettivi. I due, infatti, sono stati compagni di squadra nel Catania e nel Sassuolo anni addietro. Anche nella giornata di oggi, oltre all’ufficialità relativa alla risoluzione consensuale di Vincenzo Vivarini, il Catanzaro ha incassato un nuovo no da Alberto Aquilani. L’ex allenatore del Pisa era, di fatto, la prima scelta del club giallorosso per proseguire il lavoro portato avanti in queste due stagioni e mezzo dall’allenatore di Ari. Il Catanzaro a lavoro, la ricerca del sostituto di Vivarini è alle battute finali.