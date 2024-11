Il club in una nota: «La società giallorossa ringrazia Andrea e Jari per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi anni»

Due dei giocatori più rappresentativi dello straordinario Catanzaro che ha dominato, due stagioni fa, il campionato di Serie C e raggiunto il secondo turno dei playoff in Serie B lasciano il capoluogo di Regione: l'esterno d'attacco Jari Vandeputte e il portiere Andrea Fulignati si trasferiscono alla Cremonese.

«La società US Catanzaro rende noto di avere perfezionato la cessione all’US Cremonese del portiere Andrea Fulignati e dell’esterno Jari Vandeputte. I due calciatori sono stati trasferiti a titolo temporaneo con obbligo di riscatto - si legge in una nota -. La società giallorossa ringrazia Andrea e Jari per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi anni, e augura loro di realizzare gli obiettivi professionali che si sono prefissati».