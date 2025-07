Il Catanzaro di mister Alberto Aquilani continua la preparazione in Trentino, con il calciomercato che si muove in vista della nuova stagione. Dopo l’addio di Stefano Scognamillo, trasferitosi al Benevento in Serie C, la società calabrese ha trovato il suo sostituto in difesa: si tratta di Davide Bettella, centrale classe 2000, svincolato dopo l’esperienza al Frosinone.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'accordo tra il club e il difensore sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore, con Bettella pronto a firmare un contratto biennale. Il giocatore, con 97 presenze in carriera tra Serie A e Serie B, ha vestito le maglie di Pescara, Monza, Palermo e Frosinone. La sua esperienza e le sue caratteristiche, tra cui un buon piede destro e una buona velocità, lo rendono un elemento adatto per rinforzare la difesa giallorossa. Bettella, che ha anche un’esperienza in Serie A con il Monza, avrà il compito di sostituire Scognamillo (passato al Benevento), che aveva lasciato un'importante impronta nella retroguardia del Catanzaro.

Nel frattempo, il direttore sportivo Ciro Polito è al lavoro per completare la difesa, con l’obiettivo di aggiungere un altro terzino. Tra i profili in lizza figura Costantino Favasuli, giovane difensore reggino di proprietà della Fiorentina, che Aquilani conosce bene avendolo allenato nella Primavera viola. Favasuli, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Bari, è tra i candidati per rinforzare il reparto arretrato giallorosso.