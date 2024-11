I giocatori presenti nella rosa della squadra dei record fanno gola a parecchie società che militano in cadetteria e non solo. Gli ultimi aggiornamenti

L’eco della stagione perfetta del Catanzaro, già promosso in Serie B, e dei suoi principali protagonisti sta risuonando in tutta l’Europa calcistica. I giocatori presenti in rosa fanno gola a parecchie società che militano in cadetteria e non solo. Infatti si fa sempre più calda la pista di un interessamento dell’Udinese a Jari Vandeputte.

Il belga si contende con Iemmello l’Mvp dell’annata 2022/23. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, Vandeputte, usando un termine cestistico, è entrato in “doppia doppia” con all’attivo 11 gol e ben 20 assist. Ma il numero 27 giallorosso non è solo questo. È un esterno con caratteristiche prettamente offensive che però non si tira indietro quando c’è da aiutare i compagni in difesa.

Ma il belga non è l’unico gioiello giallorosso che potrebbe cambiare casacca. Il 23enne centrocampista Andrea Ghion, anche lui reduce da un’annata straordinaria, è sbarcato a Catanzaro la scorsa estate in prestito dal Sassuolo. Da alcune indiscrezioni si apprende che la società giallorossa sta facendo di tutto per trattenere il giovane talento almeno per un altro anno, anche perché in rosa può avere solo 18 over (nati entro il 31 dicembre 1998) e al momento ce ne sono 24. Quindi il giovane talento nato a Mantova sarebbe una pedina perfetta per la prossima stagione in B.