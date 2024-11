Dopo il 26 dicembre il calcio (giocato) in Serie B si fermerà. Ma com’è noto lo sport più amato d’Italia è un chiodo fisso nelle menti dei tifosi, da Nord a Sud, e se chi si occupa di cadetteria - fino al 12 gennaio - non parlerà di classifiche e risultati, con molta probabilità dedicherà il suo tempo alla finestra di mercato invernale. Ufficialmente si parte il giorno dopo capodanno ma ufficiosamente si è già iniziato a parlare di cessioni, acquisti e prestiti. In casa Catanzaro, anche per quanto dichiarato dalla società, non si vuole snaturare una squadra che sta facendo più che bene ma che comunque qualcosa dovrà fare per continuare a volare ad alta quota in Serie B.

Partiamo da Katseris perché… tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Il 22enne esterno giallorosso è l’oggetto del desiderio di molti club di A e di B, anche blasonati. Nelle scorse settimane il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, ai nostri microfoni, aveva dichiarato che a gennaio non si sarebbe mosso da Catanzaro, anche perché «è un suo volere». Monza, Lazio e Parma, i principali competitor per l’acquisto del cartellino del greco (valore che si aggirerebbe intorno agli 1.7 milioni di euro), ma da qualche giorno si fa sempre più insistente la voce su un interessamento del Napoli campione d’Italia. Ora è tutto in mano al ds Magalini in quanto è chiaro che se dovesse arrivare una proposta più succulenta, soprattutto da un club del genere, sia calciatore che società potrebbero cambiare idea.

Nelle ultime ore, invece, si sono diffuse delle voci riguardanti un potenziale interessamento della Sampdoria per Alfredo Donnarumma. È l’edizione odierna de Il Secolo XIX a confermare la cosa in quanto il procuratore dell’attaccante è stato visto a colloquio con il futuro presidente blucerchiato a Reggio Emilia. Il presidente delle Aquile, Floriano Noto, ai nostri microfoni ha dichiarato che c’è qualche giocatore che accusa dei “mal di pancia” e, sempre ipotizzando, potrebbe proprio trattarsi del centravanti partenopeo che finora non è stato in campo per tanto tempo. Sembra però che la questione sia molto complicata anche perché c’è da fare i conti con la Ternana che ne detiene il cartellino. Le uscite sicure sono Bombagi e Welbeck, fuori rosa da inizio stagione, per i quali Magalini ha già iniziato a lavorare.

In entrata, invece, tutto tace, o perlomeno c’è tanto silenzio. L’unica finestra aperta è quella riguardante Luca Moro, in forze allo Spezia ma di proprietà del Sassuolo. L’attaccante sembra già destinato a indossare un’altra maglia perché in Liguria non ha soddisfatto appieno e sembra che la società giallorossa abbia già intavolato una trattativa.