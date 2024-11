Vicina l'intesa tra il giocatore ed il club. Si lavora per spalmare ed abbassare l'ingaggio

CATANZARO - Il 2015 inizia con una buona notizia per i tifosi del Catanzaro. Potrebbe non terminare a gennaio, infatti, l'avventura sui tre colli di Diamansy Kamara. Il calciatore e la dirigenza stanno lavorando per spalmare ed abbassare l'ingaggio dell'esperto attaccante. Tutto girerebbe intorno ai 100mila euro. Molto di meno di quello pattuito ad agosto. L’amore per la città e per i colori giallorossi, ma anche un avvio di campionato non proprio esaltante, potrebbero convincere il campione franco-senegalese ad accettare la proposta del patron Cosentino. In caso contrario sarebbero due le strade da seguire. La rescissione consensuale e l’approdo altrove di Kamara (si parla del Bologna in serie B), o il rispetto del contratto fino alla naturale scadenza che, ricordiamo, non finirebbe a giugno ma proseguirebbe per altre due stagioni da dirigente. Nelle ultime ore dell’anno la svolta. Un incontro tra il presidente giallorosso ed il giocatore, il chiarimento su alcune frasi dette ed esaltate dalla stampa catanzarese e l’arrivederci al prossimo anno tra i sorrisi. Kamarà è tornato ad allenarsi con il gruppo. Forse il segno più tangibile di un problema risolto. Oppure no.