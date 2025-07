Il difensore centrale verso la cessione dopo l’offerta fuori mercato del club sannita. Il direttore sportivo giallorosso si muove per sostituirlo. Nel frattempo la squadra oggi partirà per il ritiro in Trentino

Il Catanzaro di Alberto Aquilani è costretto a rivedere i propri piani in difesa. Stefano Scognamillo è infatti sempre più vicino al Benevento, che ha convinto il trentunenne difensore napoletano con un’offerta fuori dai parametri della Serie C. La “Strega” avrebbe offerto al difensore un contratto triennale con cifre importanti e bonus legati a un’eventuale promozione. Dopo una fase di riflessione, il giocatore avrebbe quindi dato disponibilità al trasferimento, aprendo di fatto la trattativa tra le due società.

Una decisione che ha colto di sorpresa il club di Floriano Noto, che puntava sul difensore anche per la prossima stagione. La proprietà, il direttore sportivo Ciro Polito e il tecnico Alberto Aquilani lo consideravano un punto fermo del nuovo progetto tecnico. Scognamillo, già da quest’anno “giocatore bandiera”, non avrebbe occupato slot in lista. Ma l’abboccamento con il Benevento ha cambiato gli scenari. Il Catanzaro ha fatto sapere che non farà sconti: per la cessione del cartellino – il giocatore ha altri due anni di contratto – serviranno circa 500mila euro.

Nel frattempo il direttore sportivo Polito è già al lavoro per individuare un profilo in grado di colmare il vuoto. Si cerca un difensore esperto, affidabile, abituato a guidare la linea in Serie B. Tra i primi nomi sondati c’è quello di Federico Barba, ex Como, reduce da sei mesi al Sion in Svizzera, ma l’ingaggio resta fuori portata. Prosegue invece il dialogo con Gianluca Di Chiara, seguito indipendentemente dall’uscita di Scognamillo.

Sul fronte entrate, la società ha definito l’ingaggio del giovane Ervin Bashi, difensore centrale classe 2005 prelevato dalla Pro Patria. Il calciatore albanese ha firmato un triennale e rappresenta un investimento in prospettiva. Dopo un’ottima stagione in Serie C, è già entrato nel giro dell’U21.

La squadra partirà oggi per il ritiro in Trentino, tra Pinzolo e Spiazzo, dove resterà fino al 27 luglio. Ieri ha sostenuto le visite mediche anche l’esterno Seha, atteso alla firma su un quadriennale. Restano aperti altri due fronti: un esterno offensivo over e un terzino destro duttile. Il primo test di rilievo sarà sabato 26 contro il Napoli, a Dimaro, con circa 160 tifosi giallorossi già pronti sugli spalti.