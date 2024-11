Nonostante sia un calciatore sul quale il nuovo tecnico Massimiliano Alvini vorrebbe puntare, Giacomo Calò sembra vicino all’addio dal Cosenza. Sul regista triestino infatti c’è l’offerta concreta del Cesena che gli ha offerto un triennale e che in più sarebbe disposto a pagare anche un indennizzo alla società rossoblù per liberarlo dall’anno di contratto che lo lega ancora a Via degli Stadi.

Rinnovo o cessione: situazione chiara

La situazione di Calò è molto simile a quella di Marras e l’avevamo spiegata un po’ di tempo fa. Entrambi hanno un mercato importante ed un contratto in scadenza nel 2025. Il loro desiderio sarebbe stato quello di prolungare l’accordo prima dell’inizio della nuova stagione. Per tutti e due il Cosenza ha fatto qualche sondaggio. Senza però mai arrivare ai tre anni di contratto offerti dal Cesena. La durata dell’accordo è proprio il fattore che, al momento, potrebbe fare la differenza per un calciatore di 27 anni. La situazione si sta evolvendo in queste ore e potrebbero esserci novità a brevissimo.