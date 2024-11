Il Cosenza ha blindato la sua porta e lo fa con un progetto lungo. Una novità per il presidente Guarascio che ha raggiunto un accordo fino al 2026 con il pipelet Alessandro Micai. Un colpo molto importante, il primo, in un calciomercato che si annuncia scoppiettante dalle parti dello stadio Marulla.

Il numero uno, che a gennaio si era rimesso in gioco accettando di lasciare la Serie A per mettersi in evidenza a Cosenza, metterà così radici in città. È risultato fondamentale per la salvezza conquistata nello spareggio con il Brescia, ora vuole contribuire ad alzare sensibilmente l’asticella. Le sue prime parole le ha affidate ai social: «I’m on fire, I’m back». Sono carico, sono tornato. A Cosenza, ovviamente.

Questa, invece, la nota del club che in giornata presenterà l’allenatore Fabio Caserta alle ore 11. «La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto con il calciatore Alessandro Micai. L’estremo difensore, nato a Mantova il 24 luglio 1993, ha deciso di condividere il progetto a lungo termine della Società rossoblù, firmando un accordo valido fino al 30 giugno 2026. Micai, giunto a Cosenza nel gennaio scorso, ha difeso la porta dei rossoblù per 21 gare, tra campionato e play out, collezionando nove clean sheet. La Società augura ad Alessandro di proseguire nel migliore dei modi l’avventura in rossoblù».