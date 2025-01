Mario Gargiulo è un nuovo calciatore del Cosenza. Il centrocampista, dopo aver rescisso con il Foggia, ha firmato il contratto che lo legherà alla società rossoblù fino al 30 giugno 2026. Il calciatore, prima scelta per la mediana dei lupi, si metterà immediatamente a disposizione di Alvini e potrà già essere schierato nella gara contro la Cremonese di sabato.

Il comunicato del Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Mario Gargiulo. Il centrocampista, nato a Napoli nel 1996 ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Centrocampista mancino, strutturalmente forte, Gargiulo è in grado di disimpegnarsi in diverse posizioni del campo e ha buona capacità di concludere a rete e fornire assist. Cresce calcisticamente nel Brescia, nel 2014 passa al Chievo, ma va in prestito al Brescia in Serie B. Dopo alcune esperienze in Serie C, nel 2019/20 si trasferisce al Cittadella in Serie B, chiudendo la stagione con 8 gol all’attivo. Due stagioni dopo veste la maglia del Lecce ed è protagonista della promozione dei salentini nella massima serie con 32 presenze, 3 gol e 2 assist.





Nella stagione 2022/23 diventa un calciatore del Modena e a gennaio approda in prestito al Pisa. Nella prima parte di questa stagione ha militato nel Foggia. Nella sua carriera ha totalizzato 116 presenze in Serie B, collezionando 22 gol e 13 assist. A Mario Gargiulo il benvenuto nella famiglia rossoblù.