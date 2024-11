Due nuovi innesti per la squadra di Viali. Praszelik arriva in prestito dall'Hellas Verona. Salihamidzic, figlio d'arte, dal Bayern Monaco

Due nuovi innesti in casa Cosenza. La società bruzia ha infatti annunciato nelle ultime ore l'arrivo in rossoblù del centrocampista Mateusz Praszelik, in prestito dal Verona, e di Nick Salihamidzic, figlio d’arte dell’ex juventino Brazzo, oggi ds del Bayern Monaco. Il calciatore, un esterno difensivo classe 2003, arriva proprio dai bavaresi.

Mateusz Praszelik al Cosenza: la nota

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo, del calciatore Mateusz Praszelik, 21enne centrocampista proveniente dall’Hellas Verona». Inizia così una nota del club con cui Via degli Stadi comunica l’accordo per il nuovo trequartista dei Lupi.

«Nato il 26 settembre 2000 a Racibórz, in Polonia – si legge ancora – ha militato nel settore giovanile di uno dei principali Club del suo Paese, ovvero il Legia Varsavia, con cui ha vinto il campionato Under 19 nella stagione 2016/17, contribuendo al successo con 26 presenze complessive, impreziosite da 6 reti e altrettanti assist-gol. Trasferitosi allo Slask Wroclaw, squadra che rappresenta la quarta più grande città del Paese, ovvero Breslavia, ha maturato ulteriore esperienza nel calcio professionistico, disputando 47 partite in totale, nelle quali ha messo a segno 5 reti e fornito 10 assist-gol».

«Proprio in forza allo Slask Wroclaw – conclude il Cosenza presentando Praszelik – ha debuttato in UEFA Conference League, giocando 4 partite della rassegna europea. Nel 2015 ha iniziato la sua trafila nelle nazionali giovanili della Polonia, dall’Under 15 sino all’Under 21, con la quale ha giocato in tutto 5 partite, di cui tre – contro Estonia, Lettonia ed Israele – valide per le Qualificazioni agli Europei di categoria».

Nick Salihamidzic al Cosenza: la nota

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo, del calciatore, Nick Salihamidzic proveniente dal Bayern Monaco. L’esterno difensivo, nato a Monaco l’8 febbraio 2003, dopo aver mosso i primi passi nello SpVgg Unterhaching, è entrato a far parte del settore giovanile del Bayern Monaco, club con il quale ha compiuto tutta la trafila.

Nel luglio 2022 si è trasferito in Canada, nel Vancouver Whitecaps. Aggregato alla seconda squadra, nella prima parte di stagione ha disputato cinque presenze nel campionato di MLS Next Pro. Nick da oggi indosserà la maglia rossoblù».