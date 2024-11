Il difensore mancino classe '99 arriverà in riva al Crati a titolo definitivo dopo aver giocato per anni con la compagine pugliese

Il Cosenza dopo aver ufficializzato l'acquisto di Manuel Ricciardi dall'Avellino ha chiuso un altro colpo in entrata. La società del patron Guarascio a pochi giorni dall'esordio stagionale in campionato al Marulla contro la Cremonese ha chiuso la trattativa per il difensore Antonio Ferrara dal Taranto. Il classe 1999 si metterà immediatamente a disposizione di Alvini.

Arriverà a titolo definitivo

Dopo la crisi societaria del Taranto, Ferrara ha chiesto di cambiare aria. Il calciatore è stato negli anni una delle bandiere dei pugliesi tra Serie D e Serie C. Ma la crisi societaria in seno al Taranto ha favorito la trattativa lampo con il Cosenza. Tatticamente Ferrara è un elemento molto duttile che può disimpegnarsi sia come difensore centrale che come esterno sinistro, alto o basso in una eventuale linea a quattro. Il classe 1999, che dovrebbe firmare un biennale, sarà ufficializzato nella mattinata odierna e già contro la Cremonese dovrebbe andare quanto meno in panchina.