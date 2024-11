Oggi pomeriggio il Cosenza abbraccerà i suoi tifosi, a cui sarà permesso a partire dalle 14.30 di assistere ad una seduta a porte aperte. Evento sporadico all’ombra della Sila, ma che testimonia un clima decisamente più disteso. È il frutto della vittoria sul Venezia, giunta dopo mesi di vacche magre e grazie ad una splendida tripletta di Gennaro Tutino. Il simbolo della squadra è stato squalificato al pari del bomber principe del campionato Casiraghi. Sabato pomeriggio in casa del Sudtirol, pertanto, mancherà il confronto più interessante del match.

Calciomercato Cosenza, si lavora ad uno scambio col Catanzaro

Intanto tiene banco il calciomercato, con dialoghi stretti tra Cosenza e Catanzaro. Le due compagini calabresi di Serie B, tramite i rispettivi direttori sportivi, Roberto Gemmi e Giuseppe Magalini, si sono sedute ad un tavolo virtuale per ragionare di un possibile scambio. Le pedine interessate dall’interlocuzione tutta in salsa calabra sono Luca D’Andrea e Mattia Viviani. Entrambi i calciatori non sono di proprietà delle due compagini, ma di Sassuolo e Benevento che ne detengono i cartellini. Da quanto trapelato, se l’affare andasse in porto, non formulerebbero alcuna opposizione alla possibile fumata bianca.

Giovani in cerca di un trampolino

D’Andrea è un esterno d’attacco classe 2004 che ha collezionato delle presenze in Serie A con i neroverdi in concomitanza dell’infortuni di Berardi ad inizio stagione 2022-2023. Al Ceravolo, nella prima parte di campionato, è quasi sempre subentrato dalla panchina collezionando 13 presenze (una sola titolarità). Viviani, invece, è un centrocampista offensivo che può fungere da interno di centrocampo o da trequartista. Poco spazio al Marulla, due volte dall’inizio nelle 9 partite in cui è stato chiamato in causa da Fabio Caserta.

In due ancora a parte

Al netto dell’allenamento di oggi pomeriggio e degli altri che condurranno all’impegno programmato a Bolzano, restano ancora ai margini del gruppo Luigi Canotto e Andrea Meroni. Difficile che recuperino in tempo per salire a bordo dell’aereo che lascerà, rispetto ai programmi tradizionali, anzitempo la Calabria. La partenza è fissata infatti per domani pomeriggio.