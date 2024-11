Ci siamo. Il calciomercato regala un aggiornamento importante per il Cosenza che ha ufficializzato Manuel Marras (’94) del Bari. Il contatto di questa mattina ha dato i frutti sperati e il fantasista ha detto sì a trasferirsi al Marulla per dare il suo contributo. L’obiettivo è uno solo: centrare una salvezza che oggi appare molto difficile.

Il comunicato del Cosenza

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras, proveniente dal SSC Bari, con la formula del trasferimento temporaneo. L’attaccante, nato a Genova il 9 luglio 1993, ha iniziato la sua attività nel settore giovanile del Genoa e nella sua carriera ha vestito le maglie di Spezia, Alessandria, Trapani, Pescara, Livorno e Crotone. Sono 72 le presenze collezionate in Serie B, 11 le reti siglate, 17 gli assist. Da oggi Manuel è un calciatore del Cosenza!»

Cosenza, arriva Marras e Merola va a Vicenza

Per un calciatore che arriva, un altro che parte. Davide Merola, infatti è ad un passo dal Vicenza. L’attaccante di proprietà dell’Empoli, in prestito al Cosenza, è pronto a diventare un nuovo giocatore biancorosso. Trattativa alle battute finali, con l’accordo per il classe 2000 davvero a un passo. La formula utilizzata dovrebbe essere quella del prestito. Se tutto andrà per il verso giusto, Merola potrà all’occorrenza essere il nuovo fantasista dei biancorossi e ovviamente agire anche da fantasista. I rossoblù, come nel caso di Brignola diretto a Catanzaro, hanno da tempo dato il loro placet al trasferimento.