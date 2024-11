Il club silano sferra il colpaccio di mercato riscattando, dall'Avellino, Arrighini. Il bomber toscano vestirà ancora la maglia rossoblù, almeno per i prossimi due anni. Ma la società ha già pronti nuovi nomi anche in difesa puntando sull'esperienza. Non si esclude infatti il ritorno in Calabria di un ex amaranto.

