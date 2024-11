I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti in vista di Cremona sotto una pioggia battente. Ancora nessun rinforzo per Fabio Caserta

All’orizzonte c’è la trasferta di Cremona, gara d’esordio dei Lupi nel girone di ritorno. Oltre a dover battere i quotati avversari, va sfatato il tabù della prima gara dell’anno nuovo: i rossoblù non vincono tra i cadetti dal 6 gennaio del 1999, quando superarono la Reggiana per 2-0 al “San Vito”. Il Cosenza oggi si è allenato sotto la pioggia battente sul campo del Sanvitino Delmorgine iniziando la sessione con una fase dedicata all’attivazione motoria. Di seguito il gruppo ha eseguito tre blocchi di possesso palla alternati a blocchi di corsa. Lavoro differenziato per Cimino e Canotto. Domani seduta mattutina, ma impazza il calciomercato.

Stamane doveva essere il giorno di Camporese, ma la trattativa, già chiusa, almeno per il momento è saltata. Il calciatore non è arrivato in città dopo che il club ci ha ripensato analizzando bene la sua condizione atletica. Il ds Gemmi, valutando la situazione, ha preferito orientarsi su un altro difensore. Nel frattempo è stato respinto un nuovo affondo del Bari per Aldo Florenzi, golden boy del Cosenza che ha saltato la prima parte della stagione per recuperare dall’intervento al ginocchio. Tornato in campo, la sua crescita è stata evidente, ma non ancora ai livelli delle passate annate dove riusciva ad incidere sul punteggio finale. A precisa richiesta dei pugliesi, via degli Stadi ha risposto picche.