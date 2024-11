Raggiunto l'accordo tra l'attaccante e i blucerchiati, che pagheranno la clausola di rescissione

Il Crotone rischia di arrivare in Serie A con una rosa indebolita. I pitagorici hanno perso il centravanti che li ha trascinati in Serie A. Ante Budimir ha infatti trovato l'accordo con la Sampdoria di Montella, che verserà la clausola di rescissione da 1,8 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.



Un'altra cattiva notizia per il Crotone dei Vrenna, che faticano anche ad individuare il tecnico che guiderà la squadra nella prima storica stagione di Serie A. Anche le quotazioni di Fabio Grosso sembrano in discesa, e ora si fa il nome di Sannino. Una scelta deve essere fatta rapidamente per iniziare a impostare il mercato, partendo dalla sostituzione di un tassello fondamentale come Budimir.