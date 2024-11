Per il difensore si attende solo l’ufficialità con le firme contrattuali già apposte. Poi spazio alle cessioni, per non avere più calciatori fuori lista così come capitato già alla prima di campionato contro l’Altamura

A Crotone il rush finale del calciomercato - come anticipato più volte - è rivolto alle uscite, visto che per Nicolò Armini (ormai ex Potenza) si attende solo l’ufficialità con le firme contrattuali già apposte. Il difensore classe 2001, che va a completare comunque la doppia opzione in ogni ruolo, chiude anche alla possibilità di far entrare un eventuale centrocampista di fisico e sostanza, perché l’obbiettivo della società pitagorica è non avere più calciatori fuori lista così come capitato già alla prima di campionato contro l’Altamura.

Così si è accelerato in nottata per perfezionare il prestito del classe 2002 Jurica Jurcec al Nogometni klub Sesvete, conosciuto semplicemente come Sesvete, squadra della massima serie croata dell'omonimo quartiere di Zagabria. Finalmente si è registrato, e si sta lavorando, all’interesse concreto del Perugia per Daniel Leo (classe 2001), laterale destro a cui lunedì scorso, per la panchina, gli è stato preferito Manuel Nicoletti il cui trasferimento a Picerno è stato perfezionato ieri.

L’unica (molto flebile) possibilità per sfruttare dunque una eventuale disponibilità last minute per un centrocampista di fisico, sarebbe quella di trovare collocazione adeguata (oltre alle due di sopra) anche per il trequartista/ala bulgaro classe 99 Dimitar Kostadinov, arrivato a gennaio scorso dallo Septemvri Sofia che ha anche giocato in rappresentative giovanili della nazionale, oltre che in Youth League dove ha collezionato 2 presenze.