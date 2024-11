Dopo la brusca frenata su Budimir il club pitagorico punta a chiudere il cerchio in difesa. Nel mirino Ely del Milan, l’ex Lazio Ledesma e Gerson della Roma. A centrocampo Gnoukouri ha chiesto tempo fino a domani

Un occhio a Milano l’altro su Roma. L’obiettivo è strappare il sì definitivo a Gnoukouri dell’Inter per poi puntare tutto sulla difesa. Zona del campo in cui il Crotone vorrebbe inserire un altro milanese, questa volta sponda Milan: Rodrigo Ely sul quale hanno drizzato le antenne anche Palermo e Cesena. Sul taccuino del Ds Ursino anche il giovane Gerson della Roma, che i giallorossi vorrebbero mandare a farsi le ossa altrove. A centrocampo offerto Christian Ledesma, ex capitano di mille battaglie della Lazio che in Italia vorrebbe chiudere la carriera dopo la breve parentesi in giro per l’Europa.

Alessio Bompasso