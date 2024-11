Ha preso ufficialmente il via oggi la stagione 2021/22 del Crotone. I convocati di mister Modesto si sono infatti titrovati questa mattina per sostenere test fisici, effettuati a livello individuale e a porte chiuse, come da protocollo sanitario.Nella giornata di venerdì invece i rossoblù si trasferiranno a Trepidò, nella Sila crotonese, per dare il via al ritiro.

Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità dell'aquisto del giovane difensore lituano Artemijus Tutyskinas. L'annuncio è arrivato attraverso il seguente comunicato

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla squadra polacca Escola Varsovia, il diritto alle prestazioni sportive del giovane talento Artemijus Tutyskinas. Difensore lituano classe 2003, 18 anni da compiere il prossimo 8 agosto, Artemijus è un vero e proprio talento lituano di ruolo difensore: molto forte fisicamente, alto, abile nel gioco aereo e con ancora ampi margini di miglioramento. Già pilastro della Lituania Under 19, Tutyskinas rappresenta un acquisto per il presente e per il futuro degli squali. Il neo difensore pitagorico ha firmato un contratto quinquennale con scadenza al 30 giugno 2026. Benvenuto in rossoblù, Artemijus!»