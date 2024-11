Laconico, ma estremamente disarmante il commento di Gianluca Di Marzio circa il calciomercato del Cosenza. Il noto giornalista di Sky è intervenuto ieri sera su LaC nel corso della trasmissione “11 in campo” in onda ogni lunedì sera sul canale 11 del digitale terrestre e sul canale 820 della piattaforma di Sky. Pungolato sulle operazioni in entrata dei rossoblù ha fatto spallucce fotografando un quadro demoralizzante.

Di Marzio: «Si fa fatica ad accettare Cosenza»

«Mi piange il cuore a sentir parlare del Cosenza ultimo in classifica – ha aggiunto -. Con questa posizione ci sono calciatori che fanno fatica ad accettare, inutile negarlo. Melchiorri non vuole venire, Fiordilino tentenna: non è facile convincerli. Sbagliano eh, perché non sanno che a Cosenza si sta benissimo come città. È una piazza dove si lavora bene e non capiscono che magari possono mettersi in mostra». Di Marzio, che in estate presentò la squadra a Piazza dei Bruzi in un bagno di folla, entra poi nel dettaglio. «Tutto ciò mi rattrista perché al Marulla si valorizzano elementi, mi piacerebbe che si facessero campionati di vertice e non di sofferenza. Questo a prescindere dagli investimenti, perché in estate il mercato è stato fatto con anticipo. Poi però – chiude – ci si scontra per la salvezza con squadre come Venezia o Benevento che hanno altri tipi di organico».

«Le operazioni della Serie B ruoteranno intorno alle punte, come La Mantia, Coda e Forte che saranno i botti finali. Non sono esclusi colpi di scena – ha detto Di Marzio commentando il calciomercato del Cosenza e delle altre compagini – come ad esempio Azzi che era destinato al Palermo ed è finito a Cagliari da Ranieri. Quando chiamano allenatori del genere, come ad esempio Pippo Inzaghi da Reggio Calabria, la situazione cambia drasticamente».