Questo è il weekend della Coppa Italia, competizione che apre ufficialmente la stagione calcistica 2024-25 per il dilettantismo calabrese. Ci sono dunque in palio i primi punti e, con esse, le ultime indicazioni prima della chiusura del mercato. A tal proposito la campagna acquisti estiva è tutt'altro che piatta, come testimoniano i numerosi annunci dell'ultima settimana. Ecco allora il consueto pezzone di mercato relativo ai tre principali campionati dilettantistici (Eccellenza, Promozione A, Promozione B).

Ritorni per Gioiese e Paolana

Nel massimo campionato regionale prende sempre più forma la nuova Isola Capo Rizzuto di mister Gregorace, sicuramente la più attiva degli ultimi giorni anche perché c'era da colmare il gap di organizzazione con le altre compagini. Il club giallorosso comunque si sta muovendo e lo sta facendo bene ingaggiando gente esperta come Malich, Bordon e Cardoso. Il primo è un difensore argentino, classe 1994, che ha giocato anche con la maglia del San Fili in Promozione; Bordon è un esterno, anch'esso argentino, classe 2002 alla sua prima esperienza italiana; Cardoso è invece un brasiliano che andrà a rinforzare la mediana e con esperienze già in Calabria con la maglia della Luzzese.

Quanto alla Gioiese dopo le ultime uscite, invece, mister Mancini aveva palesato il bisogno di nuovi acquisti per poter essere competitivi e così è stato. Il club viola ha annunciato il ritorno del trequartista classe 2004 e che ha un passato anche con la Reggina.

Ritorno anche in casa Paolana con la firma del difensore classe 2004 Oscar Mannarino. Continua a strutturarsi il Bocale che consolida la difesa con il granitico e roccioso argentino Iago Arribillaga. Il polacco Uznanski per la neopromossa Ardore mentre il San Luca annuncia il francese Kokanzo.

Rivoluzione Scalea

In Promozione A è lo Scalea a rivoluzionare il mercato degli ultimi giorni, con il club biancostellato che innanzitutto rinnova il portiere Calandra e capitan Chemi, al suo dodicesimo anno con questi colori. Lieti ritorni quelli di Dito e Bruzzese mentre arrivano De Luca, Olivera, Maratia, Greco e De Carlo. Anche il Cotronei Cotronei muove il mercato dal momento che, in pochi giorni, annuncia due innesti: Gutierrez e Del Bue. Il primo è un centrocampista lo scorso anno tra i protagonista con l'Atletico Maida mentre, il secondo, è un difensore di grande esperienza che arriva direttamente dall'Argentina. Rimanendo sempre in tema difensori, da segnalare il lieto ritorno di Giuseppe Tringali all'Amantea. Il classe 1994 si era accasato al Mesoraca, ma poi ha dovuto lasciare per motivi personali. Proprio il Mesoraca si conferma attivo annunciando il brasiliano Pedro Martins, lo scorso anno al VE Rende. Mercato movimentato anche per la Soccer Montalto che negli ultimi giorni ha annunciato Bezzon e Algieri. Il primo è un terzino sinistro classe 2004 mentre, il secondo, è un centrocampista classe 2002 ex Acri e Rende. Colpo di esperienza per l'AEK Crotone che annuncia Cosimo Cosenza. Il Sersale presenta il siciliano Scioscia mentre il Cassano Sybaris si assicura il playmaker Calvet. Per il Campora rinnova Chieffa.

Colpi Under per Deliese e Atletico Maida

In Promozione B c'era in serbo ancora un colpo per la Deliese, con il direttore sportivo De Giorgio che regala il classe 2005 Foti, ex Gioiese lo scorso anno in Serie D. Doppio colpo del Melicucco che annuncia Ignacio e Facundo. Continua la linea verde dell'Atletico Maida, consolidando il rapporto con il Sambiase. Proprio il club sambiasino acconsente per il prestito del classe 2006 Natale Caputo. Il Guardavalle rinnova Fraietta, il Bianco invece Battaglia.

Castrovillari, i primi nomi

Meno di 24 ore dall'esordio in Coppa Italia, il Castrovillari inizia ad aggredire il mercato con diversi obiettivi che potrebbero presto rimpolpare la rosa del club retrocesso dalla Serie D. A tal proposito emergono anche i primi nomi sul taccuino della lista della spesa e il primo è quello di Mattia Novello, ex terzino e capitano del Rende che da due anni è stato il giocatore più utilizzato della squadra. La trattativa potrebbe avviarsi in breve tempo, anche perché con il ds Salituro si conoscono. Gli altri nomi in orbita castrovillari sarebbero poi Samuel Perez dalla Jonica, Francisco Segura dal Santaracongiolese, Federico Aquino dal Sant'Agata e Mario Schiarrino (classe 2006) dal Pontedera.